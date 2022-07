புதைக்கவில்லை..விதைத்திருக்கிறேன்! என் மகள் மரணத்திற்கு காரணமானவர்களை வேரறுப்பாள்! தந்தை ஆவேச பேச்சு

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கள்ளக்குறிச்சி தனியார் பள்ளியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த மாணவியின் உடல் இன்று அவரது சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் என் மகளை புதைக்கவில்லை விதைத்திருக்கிறேன் அவள் மரமாக வளர்ந்து மரணத்திற்கு காரணமானவர்களை வேரறுப்பாள் என மாணவியின் தந்தை ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

என் மகள் மரணத்திற்கு காரணமானவர்களை வேரறுப்பாள்! தந்தை ஆவேச பேச்சு

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் கணியமூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள சக்தி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் பள்ளியில் வன்முறை வெடித்தது.

வன்முறை தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், பள்ளியில் இதுவரை கலவரத்தில் ஈடுபட்ட 302 பேர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துரை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி.. சிசிடிவி காட்சிகள் உண்மையா? வெளியானது எப்படி?.. துப்பு துலக்கும் சிபிசிஐடி!

English summary

The body of the student who died mysteriously in Kallakurichi private school was buried in her hometown today. I did not bury my daughter. She will grow into a tree and root out those responsible for her death, the student's father said furiously.