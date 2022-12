இன்பநிதியை முதலமைச்சராக்கி விட்டு தான் என் உயிர் போகனும்! திமுக தலைமைக் கழக பேச்சாளர் ராஜன் ஆசை!

Cuddalore

oi-Arsath Kan

கடலூர்: இன்பநிதியை முதலமைச்சராக ஆக்கிவிட்டு தான் தனது உயிர் போக வேண்டும் என திமுக தலைமைக்கழக பேச்சாளரும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுமான ராஜன் பேசியிருக்கிறார்.

திமுககாரனின் மகன் திமுக கொடியை தூக்கி பிடிக்காமல் வேறு எந்தக் கொடியை தூக்கி பிடிப்பான் என வினவிய அவர் வாரிசு அரசியலை பற்றி விமர்சித்தவர்களை வறுத்தெடுத்தார்.

கடலூரில் நடைபெற்ற பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

English summary

Former MLA and DMK speecher Vp Rajan has said that he should die only after making Inbanithi the chief minister.