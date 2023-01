கொரோனா பிஎஃப் 7ஐ இம்போர்ட் செய்யும் இந்தியர்கள்! இத்தனை பேருக்கு பாதிப்பா? மீண்டும் கட்டுப்பாடுகள்?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் பிஎஃப் 7 காரணமாக மீண்டும் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் இதுவரை வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வந்த பயணிகளில் 124 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதோடு இந்தியாவிலும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து இருக்கிறது.

கடந்த ஒரு மாதமாக சிறிது சிறிதாக கொரோனா பாதிப்பு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகரித்து வருகிறது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதோடு பரவலானதும் அதிகரித்திருக்கிறது.

சீனாவில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து இருக்கிறது. கொரோனாவின் மாறுபட்ட வேரியன்டான ஓமைக்ரான் பிஎஃப் 7 காரணமாக சீனாவில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இனி பெங்களூர் டூ சென்னை ரொம்பவே ஈஸி.. புதிய எக்ஸ்பிரஸ் சாலை ரெடி! நிதின் கட்கரி சொன்ன மாஸ் தகவல்

English summary

As the impact of corona virus has increased again due to BF7 all over the world, so far 124 people who have come to India from abroad have been confirmed to be infected with corona virus and the number of corona virus cases in India is also increasing slowly in the last 24 hours.