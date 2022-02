உச்சமடையும் போர்! உக்ரைனில் இருந்து முதற்கட்டமாகத் தாயகம் திரும்பும் 17 தமிழக மாணவர்கள்! முழு தகவல்

Delhi

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து அண்டை நாடுகள் வழியாகத் தமிழக மாணவர்கள் அழைத்து வரப்படுவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாகவே பதற்றம் நீட்டித்து வந்த நிலையில், கடந்த வியாழக்கிழமை உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்க ரஷ்ய அதிபர் புதின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதன்படி உக்ரைன் மீது இப்போது ரஷ்யா முழுவ வீச்சில் ராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்கி உள்ளது. கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கிய இந்த போர் 3ஆவது நாளாக இன்றும் தொடர்கிறது.

பேச்சுவார்த்தைக்கு வர மறுப்பு- உக்ரைன் மீதான தாக்குதல் தொடரும் என ரஷ்யா அறிவிப்பு

17 Tamil students to be evacuated from Ukraine via Romania and Hungary: Air India flight to operate filghts to Romania and Hungary to get back Indian students.