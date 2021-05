1,50,000 டோஸ் ரஷ்ய கொரோனா தடுப்பூசி இந்தியா வந்து 2 வாரம் ஆச்சு.. இன்னும் அனுமதி தராத பின்னணி என்ன?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ரஷ்யாவின் ஸ்பூட்னிக் வி தடுப்பூசிகள் மே 1 அன்று ஹைதராபாத்திற்கு வந்தன. முதல் பேட்ஜ் வந்து 10 நாட்களுக்கு மேலாகிவிட்டபோதிலும், இதுவரை அந்த தடுப்பூசி மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை.

இந்தியா ஒவ்வொரு நாளும், சராசரியாக, 3 லட்சம் கோவிட் -19 கேஸ்களை பதிவு செய்து வரும் நிலையில், பல மாநிலங்கள், தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் தடுப்பூசி இல்லாமல் தள்ளாடி வரும் நிலையில், ரஷ்ய தடுப்பூசி ஏன் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

மதுரைத் தொகுதியில் 30000 இளைஞர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த ரூ. 1 கோடி நிதி - வெங்டேசன் எம்.பி கடிதம்

ரஷ்யாவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு 1,50,000 ஸ்பூட்னிக் வி தடுப்பூசிகளின் முதல் பேட்ஜ் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன.

English summary

The first lot of Russia’s Sputnik V vaccines arrived in India’s Hyderabad on May 1. It has been more than 10 days since the first lot arrived and so far, there is little clarity on where the vaccines are and when they would be ready for use.