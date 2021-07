இந்த 'இரண்டு' காரணங்களால் தான் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்படும்.. அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: புதிய உருமாறிய கொரோனா மற்றும் எளிதாக வைரசால் பாதிக்கப்படும் ஆபத்து உள்ளவர்கள் (susceptible population) ஆகியவை காரணமாக நாட்டில் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா 2ஆம் அலையே நாட்டில் இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் கொரோனா 3ஆம் அலை குறித்து வெளியாகியுள்ள தரவுகள் பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளன.

இந்நிலையில் கொரோனா 3ஆம் அலை எப்போது எதனால், ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது என்பது குறித்து சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக விளக்கியுள்ளார்.

English summary

Union Health Minister Mansukh Mandaviya says the third Covid wave may occur either because of mutations in the virus or due to the available pool of a susceptible population. Bharath Biotech and Zydus Cadila Corona vaccine are under clinical trial for children.