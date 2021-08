இதே வேகத்தில் கொரோனா வேக்சின் போட்டால்.. 3ம் அலையில் தினமும் 6 லட்சம் கேஸ்கள் வரலாம்.. ரிப்போர்ட்!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் மக்களுக்கு வேக்சின் போடும் வேகம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது, இதே வேகத்தில் கொரோனா வேக்சின் போடப்பட்டால் மூன்றாம் அலையின் போது இந்தியாவில் தினசரி 6 லட்சம் பேர் கொரோனா மூலம் பாதிக்கப்படலாம் என்று தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை இன்ஸ்டிடியூட் ( National Institute of Disaster Management) தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் மூன்றாம் அலை கொரோனா பாதிப்பு செப்டம்பர் மாதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை இன்ஸ்டிடியூட் வல்லுனர்கள் குழு தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கும் மூன்றாம் அலை கொரோனா பாதிப்பு அக்டோபர் மாதம் உச்சம் தொடலாம் என்று இந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் இந்தியாவில் வேக்சின் போடும் வேகம் குறைவாக இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாக இந்தியாவின் மூன்றாம் அலையின் வீரியம் இரண்டாம் அலையை விட மோசமாக இருக்கலாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் செரோ சர்வே உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளை, பல்வேறு வல்லுனர் குழு வெளியிட்ட புள்ளி விவரங்களை குறிப்பிட்டு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை இன்ஸ்டிடியூட் இந்த நீண்ட அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

