ஃபோர்டு உட்பட.. இந்தியாவை விட்டு கிளம்பிய 5 பெரும் வாகன நிறுவனங்கள்.. 64,000 பேருக்கு வேலை இழப்பு

டெல்லி: சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் இருந்து ஐந்து பெரிய ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தியாளர்கள் வெளியேறியுள்ளனர். இதனால், டீலர் ஷோரூம்களில் மொத்தம் 64,000 வேலைவாய்ப்பு இழக்கப்பட்டு, ரூ.2,485 கோடி முதலீடு பறிபோயுள்ளது என்று கலங்கடிக்கும் புள்ளி விவரம் ஒன்று சுட்டிக் காட்டுகிறது.

2017 முதல் இதுவரை 5 பெரிய கார் நிறுவனங்கள், பெரும்பாலும் அமெரிக்க வாகன உற்பத்தியாளர்கள், மோசமான விற்பனை நிலவரத்தை காரணம் காட்டி இந்திய சந்தையில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

அதில் சமீபத்தில் போர்டு வாகன உற்பத்தி ஆலையும் ஒன்று.

English summary

Ford company closed in india in Tamil: Five major automobile manufacturers have left India in recent years. As a result, a total of 64,000 jobs have been lost in dealer showrooms and an investment of Rs 2,485 crore has been squandered, according to a statistic.