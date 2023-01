8 வயதில் ஜனாதிபதியிடம் விருது.. ஐன்ஸ்டீனை விட அதிக IQ லெவல்.. யார் இந்த ரிஷி ஷிவ் பிரசன்னா?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவிடம் 8 வயதிலேயே பால் புரஸ்கார் விருதை பெற்று சாதனை படைத்திருக்கிறார் 8 வயதாகும் ரிஷி ஷிவ் பிரசன்னா. அதுமட்டுமல்லாமல் சிறிய வயதிலேயே 3 ஆப்களை டிசைன் செய்துள்ள ரிஷி ஷிவ் பிரசன்னாவின் IQ சதவிகிதம் உலகப் புகழ்பெற்ற இயற்பியலாளர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் IQ சதவிகிதத்தை அதிகமாக இருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய அரசு சார்பில் புதுமை, சமூக சேவை, கல்வி, விளையாட்டு , கலை, வீரம் மற்றும் கலாச்சாரம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் சாதனைகள் படைக்கும் குழந்தைகளுக்கு பால் புரஸ்கார் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நடப்பாண்டில் 8 வயதேயான பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ரிஷி ஷிவ் பிரசன்னா என்ற சிறுவனுக்கு பால் புரஸ்கார் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவின் கைகளால் நேரடியாக பால் புரஸ்கார் விருதினை ரிஷி ஷிவ் பிரசன்னா பெற்றுள்ளார். சிறு வயதிலேயே குடியரசுத் தலைவர் கைகளால் விருது வாங்கிய சிறுவன் யார் என்று ஏராளமானோர் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

8-year-old Rishi Shiv Prasanna has set a record by receiving the Bal Puraskar award from President Draupathi Murmu at the age of 8. Apart from that Rishi Shiv Prasanna who has designed 3 apps at a young age has surprised many people that his IQ percentage is higher than that of the world famous physicist Albert Einstein.