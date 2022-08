தகிக்க வைக்கும் தக்காளி காய்ச்சல்! 5 வயது குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு! செய்ய வேண்டியவை? செய்யக் கூடாதவை?

Delhi

டெல்லி : கொரோனா வைரஸ் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு வரிசையில் இந்தியாவில் இதுவரை 82 பேருக்கு தக்காளி காய்ச்சல் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் கேரள மாநிலம் கொல்லத்தில் ஐந்து வயது குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கே இந்த நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Kerala Tomato Fever | Tomato Fever Symptoms | Tomato Flu | Oneindia Tamil

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூஹான் மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அடுத்தடுத்து உலகம் முழுவதும் பரவி தற்போது வரை உலக மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என அடுத்தடுத்த அலைகளில் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு கொண்ட நிலையில் அடுத்ததாக குரங்கு அம்மை பாதிப்பு பரவி வருவதும் சுகாதாரத் துறை நிபுணர்களையும் பொதுமக்களையும் கடும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

