தடுப்பூசி எல்லோருக்கும் எப்போது போடப்படும்? ராகுல் காந்தி கேட்ட கேள்வி.. மத்திய அரசு விளக்கம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : தடுப்பூசி செலுத்துவது மாற்றங்களுக்கு உள்பட்ட செயல் முறையாகும். இத்தனை நாட்களுக்குள் எல்லோருக்கும் செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட காலக்கெடு எதுவும் விதிக்க இயலாது எனறு மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

அதேநேரம் 18 வயதுக்கு உள்பட்டவர்களுக்கு வரும் டிசம்பர் 31ம் தேதி தடுப்பூசி போடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் என மத்திய அரசு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளளது

காங்கிரஸின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மாலா ராய் அகியோர் தடுப்பூசி தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் கேள்விகளை எழுப்பினர். 2021 டிசம்பருக்குள் 18 வயது நிறைவடைந்த அனைவருக்கும் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்படுமா, தடுப்பூசிகள் தடுப்பபாடு இல்லாமல் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்டுமா என்று கேள்விகளை எழுப்பினர்.

English summary

a fixed timeline cannot be given for the completion of the COVID-19 immunisation drive but those above 18 years of age are expected to be vaccinated by December 2021, the Health Ministry informed the Lok Sabha on Friday in a written reply.