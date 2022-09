'சிவனேன்னு தான போயிட்டு இருந்தேன்' ஏன் இப்படி? சிறுத்தைப்புலி அட்டாக்கில் தப்பிய இளைஞர்..ஷாக் வீடியோ

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சாலையில் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞரை சிறுத்தைப்புலி பாய்ந்துவந்து கடிக்க முயலும் வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது.

ஒடிசாவை சேர்ந்த ஐ.எப்.எஸ் அதிகாரி சுசாந்தா நந்தா. இவர் வன விலங்குகள் மற்றும் சுவாரசிய சம்பவங்கள் குறித்த வீடியோக்களை அவ்வப்போது தனது டுவிட்டரில் வெளியிடுவது வழக்கம்.

இவ்வாறு அவர் வெளியிடும் வீடியோக்கள் பெரும்பாலும் சமூக வலைத்தளத்தில் டிரெண்ட் ஹிட் அடித்து விடும் என்றே சொல்லலாம்.

English summary

A video of a leopard pouncing on a young man riding a bicycle on the road and trying to bite him is currently going viral on social media.