இது நடந்தால்.. பாஜகவிற்கு லோக்சபா தேர்தல் ரொம்ப கடினமாக மாறும்.. பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்லும் சீக்ரெட்

டெல்லி: சட்டசபை, நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் என இரண்டும் வெவ்வேறானவை. உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் வெற்றி 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்காது. சித்தாந்த ரீதியாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்தால் பாஜகவுக்கு 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் கடினமாக இருக்கும் என தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் கூறினார்.

இந்தியாவில் பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர். இவர் ஆங்கில செய்தி சேனலுக்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் நடந்து முடிந்த உத்தர பிரதேச தேர்தல் குறித்து பேசினார்.

மேலும், 2024ல் நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக பிரசாந்த் கிஷோர் கூறியதாவது:

Assembly and parliamentary elections are two different things. The Uttar Pradesh Assembly election victory will not be echoed in the 2024 parliamentary elections. 2024 parliamentary elections would be difficult for the BJP if the opposition parties, including the Congress, unite ideologically, says Election strategist Prashant Kishore.