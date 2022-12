ஒரு ரயில் டிக்கெட்டின் விலை 19 லட்சமா? அப்படி என்னதான் இருக்கு.. வாய் பிளந்த நெட்டிசன்கள்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் அதி நவீன சொகுசு ரயில்களில் ஒன்றான மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் 19 லட்சம் கொடுத்து பயணம் செய்த இளைஞர் ஒருவர் , இது போன்ற ஆடம்பர பயணத்தை அனுபவித்தது உண்டா ? என தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு ரயிலில் உள்ள சொகுசு வசதிகளை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார்.

பொதுவாக ரயில் பயணங்கள் என்றாலே எங்கும் பயணிகள் கூட்டம், பிளாட்பார்ம்களில் ஒயாத சத்தம் என்பதே நம் அனைவரது நினைவுக்கும் வரும்.

ஆனால் அதையும் தாண்டி ரயில் பயணங்களை விரும்பாத பயணிகளே இருக்க முடியாது. கார், விமானங்கள் என போக வசதி இருந்தாலும் ரயில் பயணத்தை விரும்பி அதில் பயணிக்கும் பயணிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

சாதாரண ரயில் டிக்கெட் எடுத்தாலும் பரவாயில்லை.. இனி முன்பதிவு பெட்டியில் செல்லலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

English summary

A young man who paid 19 lakhs to travel on one of India's most modern luxury trains, the Maharaja Express train, has he experienced such a luxurious journey? He posted on his Instagram and released a video of the luxury facilities in the train.