அண்ணாமலையின் அறிவிப்பு.. வரவேற்ற திமுக எம்பி ஆ.ராசா! ஆனால் ஒரு “கண்டிஷன்” -வதந்தி பரப்புவதாக புகார்

கோவை: அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுவேன் என்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்ட அறிவிப்பை வரவேற்பதாகவும், ஆனால் அதை அவர் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றும் திமுக மக்களவை உறுப்பினரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா தெரிவித்து உள்ளார்.

கோவையில் நீலகிரி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினரும் திமுக துணை பொது செயலாளருமான ஆ.ராசா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "கோவை மாவட்டம் அன்னூர் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் டிட்கோ தொழிற்பூங்கா அமைக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அப்போது விவசாயிகள் போராட்டத்தை அறிவித்து மக்களிடத்தில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகள் கூறினர். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் நான் மற்றும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் தொழிற்துறை அமைச்சர் மற்றும் முதலமைச்சரிடம் பேசி உள்ளோம்.

English summary

DMK Lok Sabha Member and former Union Minister A. Raja has said that he welcomes the announcement made by Tamil Nadu BJP President Annamalai that he will release the list of corrupt ministers, but he has to prove it.