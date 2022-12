மக்களே “ரிலாக்ஸ்”.. நிர்பந்திக்கும் அதிகாரிகள்! அதெல்லாம் கட்டாயமில்ல - மத்திய அமைச்சரே சொல்லிட்டாரு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: ஆதார் அட்டையுடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை இணைக்கும் பணிகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இரண்டு ஆவணங்களையும் இணைப்பது கட்டாயம் இல்லை என்றும், மக்கள் விரும்பினால் அதை செய்யலாம் எனவும் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்து உள்ளார்.

கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மத்திய அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் இணைந்து ஆதார் அட்டையை வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் திட்டத்தை தொடங்கின. இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், சமூக செயற்பாட்டாளர்களும் அப்போதே கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் ஆதார் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இணைப்பை நிறுத்துமாறு இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது.

English summary

Union Law Minister Kiran Rijiju has said that linking of Aadhar with Voter card is not mandatory and people can do it if they want to.