12ம் வகுப்பு சிறுமி மீது.. பைக்கில் வந்து ஆசிட் வீசிய "சிறுவர்கள்".. டெல்லியில் பட்டப்பகலில் கொடுமை!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் 17 வயது சிறுமி மீது சிறுவன் ஒருவன் ஆசிட் வீசியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டெல்லியின் துவாரகா பகுதியில் இன்று காலை சுமார் 7 மணியளவில் பள்ளி செல்வதற்காக 12ம் வகுப்பு பயிலும் சிறுமி ஒருவர் தனது சகோதரியுடன் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்திருக்கிறார்.

அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் இரண்டு சிறார்கள் பைக்கில் அப்பகுதியில் சுற்றி திரிந்துள்ளனர். இதனையடுத்து திடீரென அந்த சிறுவர்கள் மாணவி மீது ஆசிடை வீசியுள்ளனர்.

English summary

The incident of a boy throwing acid on a 12th class girl who was standing at the bus stop to go to school at around 7 o'clock this morning in Dwarka area of Delhi has caused a great shock.