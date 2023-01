சர்ச்சை பேச்சு..எம்பி, எம்எல்ஏ, அமைச்சர்களுக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் உண்டா? உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: எம்பி, எம்எல்ஏ, அமைச்சர்கள் அடிக்கடி சர்ச்சைகளை கிளப்பும் வகையில் பேசும் நிலையில் அவர்களுக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 5 நீதிபதிகள் கொண்ட உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரித்த நிலையில் 4 நீதிபதிகள் ஒன்றாகவும், நீதிபதி பிவி நாகரத்னா தனிப்பட்ட தீர்ப்பையும் வழங்கினார்.

இந்தியாவில் சமீப காலமாக அமைச்சர்கள், பொதுப்பதவியில் இருப்பவர்கள் பிறரை இழிவுப்படுத்தும் வகையில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசுவது ஆங்காங்கே நடந்து வருகிறது.

சாதாரண மக்கள் கூறும் கருத்துகளை காட்டிலும் எம்பி, எம்எல்ஏ, அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பொதுப்பதவியில் இருப்பவர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துகள் என்பது பதற்றத்தை உருவாக்கும் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.

English summary

A case has been filed in the Supreme Court to impose additional restrictions on MPs, MLAs and ministers who often stir up controversies. The Constitutional Bench of the Supreme Court heard the case today and issued a swift order. In that order, MPs, MLAs and ministers also have the right to freedom of speech and expression and therefore gave a decisive verdict that additional restrictions cannot be imposed.