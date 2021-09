அடுத்த மாதம் மீண்டும் தொடங்கும் வேக்சின் ஏற்றுமதி..திடீர் அனுமதி ஏன்?மன்சுக் மாண்டவியா புது விளக்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில், அடுத்த மாதம் முதல் வெளிநாடுகளுக்குத் தடுப்பூசி ஏற்றுமதி மீண்டும் தொடங்கப்படும் என மன்சுக் மாண்டவியா அறிவித்துள்ளார்.

உலகில் எந்தவொரு நாட்டிலும் கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. கடுமையான ஊரடங்கு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் சில நாடுகள் வைரஸ் பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது.

ஆனால், கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறி வருவதால், கொரோனா பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்துவது சிக்கலான ஒன்றாகவே உள்ளது.

English summary

India will resume the export and donations of excess vaccines next month. Total production could top 100 crore in the last three months of the year.