காங்கிரஸ் தலைவராகிறாரா பிரியங்கா காந்தி? - ஐந்து மாநில தேர்தலுக்குப் பின் சர்ப்ரைஸ்!

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில் இந்திய தலைவராக பிரியங்கா காந்தி தேர்வு செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்காலத் தலைவராக சோனியா காந்தி இருக்கிறார். அவருக்கு அடுத்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவரை விரைவில் தேர்ந்தெடுக்கவுள்ளார்கள்.

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி மிகப்பெரிய‌ தோல்வியைத் தழுவியது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த ராகுல் காந்தி கட்சித் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகினார்.

