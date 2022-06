பாஜக அலுவலக காவல் பணி! அக்னிவீரர்களுக்கு முன்னுரிமை! மூத்த தலைவரின் சர்ச்சை பேச்சு! பரவும் வீடியா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜக அலுவலகத்தின் காவலாளி பணியில் அக்னிபாத் திட்டத்தில் 4 ஆண்டு பணியாற்றி திரும்பும் அக்னிவீரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என அக்கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் கைலாஷ் விஜயவர்கியா பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவின் முப்படைகளில் ஆள்சேர்ப்புக்காக அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இளைஞர்கள் போராடி வருகின்றனர்.

பீகார், உத்தர பிரதேசம், தெலங்கானா செகந்திரபாத் உள்பட பல இடங்களில் போராட்டம் வன்முறையானது. ரயில்களுக்கு தீவைக்கப்பட்டது. வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன.

”அக்னிபாத் வீரர்களுக்கு முடிதிருத்தம், சலவை பயிற்சி” - எரியும் தீயில் எண்ணெய் ஊற்றிய மத்திய அமைச்சர்

English summary

The BJP National GeneralSecretary Kailash Vijayavarkia has said that priority will be given to Agniveer who return after four years in the Agnipath project as guards in the BJP office.