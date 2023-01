இந்திய ராணுவம்தான் உலகிலேயே 'பெஸ்ட்'.. காரணம் அக்னிபாத்.. அடித்து சொல்லும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: உலகிலேயே சிறந்த ராணுவமாக இந்திய ராணுவம் மாறியதற்கு அக்னிபாத் திட்டம்தான் முக்கிய காரணம் என பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

மேலும், இளம் ரத்தத்தை பாய்ச்சி உள்ளதால் எந்த மாதிரியான சவால்ளையும் சந்திக்கும் வல்லமையை இந்திய ராணுவம் பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அக்னிபாத் திட்டத்தில் சேர இளைஞர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் குறைவதாக ஒருபுறம் செய்தி வந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், ராஜ்நாத் சிங் இவ்வாறு கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Defense Minister Rajnath Singh proudly said that Project Agnipath is the main reason why Indian Army has become the best army in the world.