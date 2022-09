இந்த முறை விட மாட்டேன்! டெல்லிக்குப் பறந்த ஓபிஎஸ்! நாளைக்கு இருக்கு ‘கீ’ கச்சேரி! நல்லது நடக்குமா?

Delhi

டெல்லி : அதிமுக தலைமை அலுவலக சாவியை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிடம் ஒப்படைத்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக ஒபிஎஸ் தரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்துள்ள நிலையில் நாளை மீண்டும் விசாரணை நடைபெறவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து, தற்போது அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சி பொது குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளராக இருந்தவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

Reports have surfaced that the OPS side has appealed to the Supreme Court against the Madras High Court order handing over the keys to the AIADMK head office to Edappadi Palaniswami, and the hearing is going to be held again tomorrow.