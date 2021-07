தொடர்ந்து உருமாறும் கொரோனா.. 2 டோஸ் போதாது, மூன்றாவதாக பூஸ்டர் டோஸ் தேவைப்படலாம்.. எய்ம்ஸ் இயக்குநர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உருமாறிய கொரோனா வகைகள் தொடர்ந்து தோன்றி வருவதால், மூன்றாவதாக பூஸ்டர் டோஸ் வேக்சின் அளிக்க வேண்டிய தேவை உருவாகலாம் என்று எய்ம்ஸ் இயக்குநர் ரன்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார்

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இந்த நிலையைப் பயன்படுத்தி வேக்சின் பணிகளை வேகமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

சூப்பர்.. இந்த 5 கோயில்களில் விரைவில் ரோப்கார் வசதி.. அமைச்சர் சேகர்பாபு அதிரடி..!

அதேநேரம் தொடர்ந்து புதிது புதிதாகத் தோன்றும் உருமாறிய கொரோனா காரணமாக, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் பொதுமக்களுக்கு மூன்றாவதாக பூஸ்டர் டோஸ் அளிப்பது குறித்தும் ஆலோசித்து வருகின்றன.

English summary

AIIMS chief Dr Randeep Guleria says With various mutations of the SARS-CoV-2 emerging in the near future, there might be a need for the country to adopt a booster dose. In the coming few weeks or by September vaccines should be available for children.