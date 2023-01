பாடாய்படுத்தும் சிறுநீர் விவகாரம்.. ஏர் இந்தியாவுக்கு மீண்டும் ரூ.10 லட்சம் ஃபைன்.. ஓ இதுக்கு தானா?

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: ஏர் இந்தியா விமானத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்த சிறுநீர் கழிப்பு சம்பவங்களில் சிக்கி அந்நிறுவனம் திக்குமுக்காடி வருகிறது.

ஏற்கனவே பெண் பயணி மீது போதை ஆசாமி சிறுநீர் கழித்த சம்பவத்தில் ஏர் இந்தியாவுக்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தற்போது மேலும் ஒரு சிறுநீர் கழிப்பு நிகழ்வுக்காக மீண்டும் ரூ.10 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயணிகளின் அநாகரீக செயல்கள் குறித்து உடனடியாக புகார் ஏதும் கொடுக்காததால் இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (டிஜிசிஏ) உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Air India has been reeling after a series of incidents of urination on board. While Air India has already been fined Rs 30 lakh for the incident where a drug addict urinated on a female passenger, now again a fine of Rs 10 lakh has been imposed for another incident of urination.