சீனாவை சின்னாபின்னாமாக்கிய கொரோனா பிஎஃப் 7! மத்திய அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு! இது ரொம்ப முக்கியம்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கொரோனாவில் உருமாறிய புதிய வேரியண்டான கொரோனா பிஎப் 7 காரணமாக சீனா, சிங்கப்பூர், ஜப்பான், ஹாங்காங், கொரியா, தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் இருந்து வரும் விமான பயணிகளுக்கு 100 சதவிகித கொரோனா பரிசோதனை சான்றிதழ் இருக்க வேண்டும் என மத்திய சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த ஒரு மாதமாக சிறிது சிறிதாக கொரோனா பாதிப்பு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகரித்து வருகிறது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதோடு பரவலானதும் அதிகரித்திருக்கிறது.

சீனாவில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து இருக்கிறது. கொரோனாவின் மாறுபட்ட வேரியன்டான ஓமிக்ரான் பிஎஃப் 7 காரணமாக சீனாவில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Due to the new variant of Corona, Corona PF7, the central health department has ordered that the air passengers coming from countries like China, Singapore, Japan, Hong Kong, Korea, Thailand should have 100 percent corona test certificate.