இனி மின்னல் வேகம்தான்.. ஜியோவை தொடர்ந்து ஏர்டெல்லும் 5 ஜி சேவையை தொடங்கியது.. என்ன ஸ்பீட் தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: டெல்லி பிரகதி மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் 6வது இந்திய கைப்பேசி மாநாட்டை தொடக்கி வைத்த பிரதமர் மோடி ஜியோ நிறுவனத்தின் 5ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.

இதனையடுத்து, தற்போது ஏர்டெல் நிறுவனமும் தனது 5ஜி சேவை குறித்து அறிவித்திருக்கிறது. வரும் 2024ம் ஆண்டுக்குள் நாடு முழுவதும் 5ஜி சேவையை கொண்டு சேர்ப்பதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சீனாவுக்கு அடுத்து தொலைத்தொடர்பு துறையில் மிகப்பெரிய சந்தையை இந்தியா கொண்டிருப்பதால் 5ஜி சேவையை தொடங்க கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

English summary

Prime Minister Modi launched Jio's 5G service at the 6th India Mobile Congress held at Pragati Maidan in Delhi. Following this, Airtel has also announced its 5G service. The company has said that it will bring 5G service across the country by 2024. As India has the largest telecom market after China, there is fierce competition to launch 5G services.