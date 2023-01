அலர்ட்டுக்கு நடுவே.. இந்தியாவில் மெல்ல உயரும் கொரோனா.. கர்நாடகா, தமிழகத்தையும் விடலையே.. ‛டேட்டா’

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் ஜனவரியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்கும் எனவும் அடுத்த 40 நாள் முக்கியம் என டிசம்பர் கடைசி வாரத்தில் மத்திய சுகாதாரத்துறை எச்சரித்த நிலையில் தற்போது சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு என்பது மெல்ல அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. குறிப்பாக கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு என்பது முந்தைய வாரங்களை காட்டிலும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க துவங்கி உள்ளதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அண்டை நாடான சீனாவில் கொரோனா பரவல் என்பது தற்போது அதிகரித்துள்ளது. தினமும் பல லட்சக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பலியாகி வருகின்றனர்.

சீனாவில் உருமாறிய ஓமிக்ரானின் பிஎப் 7 வைரசால் தான் அதிக பாதிப்பு ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பு தொடர்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

While the number of cases of corona virus is increasing in China, the number of cases of corona virus in India will increase in January and the next 40 days will be important in the last week of December. Especially in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, the number of corona cases has increased compared to the previous weeks. Due to this, the corona virus has started to increase in India? The question has arisen.