"பிரதமர் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.." காஷ்மீர் தேர்தல், மாநில அந்தஸ்து எப்போது? அமித் ஷா பளிச் பதில்

டெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மீண்டும் மாநில அந்தஸ்து வழங்குவது தொடர்பாகவும் அங்குத் தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பாகவும் உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.

மத்திய அரசு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கும் சட்டப்பிரிவு 370ஐ கடந்த 2019இல் ரத்து செய்தது. மேலும், காஷ்மீர் மாநிலம் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னரே ஆளுநரே அங்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கவனித்து வந்தார். சுமார் 2 ஆண்டுகளாக அங்கு எந்தவொரு அரசியல் நடவடிக்கைகளும் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது.

Home Minister Amit Shah says Assembly elections in Jammu and Kashmir will be held after delimitation process. Amit Shah also explains that statehood will be restored once situation becomes normal.