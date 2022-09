தொடர் தோல்வி...வேறு வழியின்றி புதிய கட்சியுடன் பாஜகவில் இன்று ஐக்கியமாகும் கேப்டன் அம்ரீந்தர் சிங்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும், அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவருமான அம்ரிந்தர் சிங் இன்று பாஜவில் இணைகிறார்.

இவர் மாநில முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில், காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக இருந்த நவ்ஜோத்சிங் சித்துவுடன் ஏற்பட்ட மோதல் போக்கைத் தொடர்ந்து தனது பதவிக்காலம் முடியும் முன்னரே முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகினார்.

இது அம்மாநில அரசியலில் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், கட்சியிலிருந்தும் விலகி பஞ்சாப் லோக் காங்கிரஸ் எனும் புதிய கட்சியை உருவாக்கினார்.

English summary

Amrinder Singh, former chief minister of Punjab and former president of the state Congress party, is joining the BJP today. During his tenure as the Chief Minister of the state, he resigned from the post of Chief Minister before the end of his tenure following a clash with Congress Party chief Navjot Singh Sidhu. This created a stir in the politics of the state and he left the party and formed a new party called the Punjab Lok Congress.