ஆபிசுக்கு அழைத்தால் ராஜினாமா... ‛ஹைபிரிட் வொர்க்’ முறைக்கு ஆப்பிள் நிறுவன ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை

டெல்லி: கொரோனா பரவலால் பல நிறுவனத்தினருக்கு ‛வொர்க் ப்ரம் ஹோம்' வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. தற்போது பாதிப்பு குறைந்து வருவதால் ஊழியர்கள் நிறுவனங்களுக்கு அழைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் வாரம் 2 நாள் அலுவலகத்தில் கட்டாயம் பணி செய்ய வேண்டும் எனும் ஹைபிரிட் வொர்க் முறைக்கு ஆப்பிள் நிறுவன ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ராஜினாமா மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.

சீனாவில் முதலில் தாக்குதலை தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் முடக்கி போட்டது. இந்நிலையில் தான் நிறைய நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு 'வொர்க் ப்ரம் ஹோம்' வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது.

தற்போது இந்தியா உள்பட பெரும்பாலான நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது. மேலும் பாதிப்பும் குறைந்துள்ளது. இதனால் பல நிறுவனங்கள் மீண்டும் ஊழியர்களை நிறுவனங்களை அழைத்து வருகிறது.

Apple is asking its employees to return to the office from April 11, but most employees do not seem very keen to move to a hybrid work setup. As per reports, some employees have also threatened to quit.