ஆசியாவிலேயே முதல் நபர்.. இந்திய பெண் தலித் செயற்பாட்டாளருக்கு ஐ.நா. கொடுத்த அங்கீகாரம்!

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இனவெறி மற்றும் சகிப்பின்மை குறித்த ஐ.நா. மனித உரிமை ஆணையத்தின் சிறப்பு அறிக்கையாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டு இருக்கும் ஆசியாவை சேர்ந்த முதல் நபர் என்ற பெருமையை இந்தியாவை சேர்ந்த தலித் செயற்பாட்டாளர் அஸ்வினி பெற்று இருக்கிறார்.

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் ஜெனீவாவை தலைமையகமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஐ.நா. மனித உரிமை ஆணையத்தில் 47 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். உலகமெங்கும் அரங்கேறும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு எதிராக இந்த அமைப்பு குரல் கொடுத்து வருகிறது.

இதில் இனவெறி, ஏற்றத்தாழ்வு, அந்நியர் வெறுப்பு மற்றும் அது தொடர்பான சகிப்பின்மையால் ஏற்படும் செயல்பாடுகள் மற்றும் குற்றங்களின் பிரிவில் சிறப்பு அறிக்கையாளராக ஆப்பிரிக்காவின் ஜாம்பியா நாட்டை சேர்ந்த டெண்டாயி அக்கியூமே பணிபுரிந்து வந்தார்.

English summary

Ashwini, a Dalit activist and professor from India, has become the first person from Asia and India to be selected as the Special Rapporteur of the UN Human Rights Commission's Racism team.