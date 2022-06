2 தொகுதிகளில் போட்டியிடக் கூடாது.. இல்லையெனில்.. முக்கிய தலைவர்களுக்கு செக் வைக்கும் தேர்தல் ஆணையம்!

Delhi

Vignesh Selvaraj

டெல்லி : தேர்தலில் ஒரு தொகுதிக்கு மேல் போட்டியிட வேட்பாளர்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றால், ஒரு தொகுதியில் ராஜினாமா செய்யும் விதியால் மீண்டும் தேர்தல் நடத்த வேண்டிய நிலை உருவாகிறது.

இதனால் அரசின் பணம் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நேர விரயம் ஏற்படுவதோடு, அந்தத் தொகுதி மக்களின் தேர்வுக்கும் அநீதி இழைக்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணையம் கருத்தை முன்வைத்துள்ளது.

English summary

A candidate contesting from two seats should bear the cost of the byelection in the event of him or her winning both seats, Election commission push to central government.