ரயில் பெட்டியை எண்ணுங்க..டெல்லியில் நடந்த மோசடி.. லட்சக்கணக்கில் கொடுத்து ஏமாந்துபோன தமிழக இளைஞர்கள்

Delhi

டெல்லி: ரயில்வேயில் வேலை எனக் கூறி லட்சக்கணக்கில் தமிழக இளைஞர்களிடம் பணத்தை வசூல் செய்து விட்டு ஏமாற்றிய சம்பவம் டெல்லியில் நடைபெற்றுள்ளது. இது தொடர்பாக டெல்லி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ரெயில் நிலையங்களில் பயணிகள் கூட்டத்திற்கு மத்தியில் டிடிஆர், ரயில்வே போலீசார் என ரயில்வே ஊழியர்களும் நடமாடுவதை பார்த்து இருப்போம்.

அதேபோலத்தான் டெல்லி ரெயில் நிலையத்தில் ரயிலில் எத்தனை பெட்டிகள் உள்ளன.. எத்தனை ரயில்கள் வருகிறது என எண்ணும் பணியில் இளைஞர்கள் சிலர் ஈடுபட்டுக் கொண்டு இருந்தனர்.

English summary

An incident has taken place in Delhi where they cheated the youth of Tamil Nadu by collecting money from lakhs of them on the pretext of employment in the railways. The Delhi Economic Offenses Police is investigating in this regard.