டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் சாதித்த ஆம்ஆத்மி! 15 ஆண்டு அதிகாரத்தை இழந்த பாஜக..பரிதாபத்தில் காங்கிரஸ்

டெல்லி: 250 வார்டுகள் கொண்ட டெல்லி மாநகராட்சிக்கு கடந்த 4ம் தேதி தேர்தல் நடந்த நிலையில் இன்று காலை 8 மணிக்கு ஓட்டு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வந்த நிலையில் ஆம்ஆத்மி கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது. மொத்தம் 134 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற ஆம்ஆத்மி, டெல்லி மாநகராட்சியில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக அதிகாரத்தில் இருந்த பாஜகவை விரட்டி உள்ளது. இந்த தேர்தலில் மிகவும் பரிதாபமான நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி தள்ளப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி மாநகராட்சியை 2007 முதல் தொடர்ந்து 3 தேர்தலில் பாஜக கைப்பற்றி வருகிறது. 2007 ல் ஒரு மாநகராட்சியாக டெல்லி இருந்தது. கடந்த 2012 தேர்தலில் டெல்லி மாநகராட்சி 3 ஆக பிரிக்கப்பட்டது.

டெல்லி வடக்கு, டெல்லி தெற்கு, டெல்லி கிழக்கு என 3 மாநகராட்சிகள் உருவாகின. இந்த 3 மாநகராட்சிகளும் 2012, 2017 ல் தேர்தல் நடந்தது. இந்த 2 தேர்தல்களிலும் பாஜகவே வெற்றி பெற்றது.

டெல்லி மாநகராட்சியில் ஆம்ஆத்மி அமோக வெற்றி! பாஜக தோல்வி.. பலித்துபோன தேர்தல் கருத்து கணிப்பு!

Delhi municipal corporation election counting of votes begins at 8 am As the elections for the 250-wards Delhi Corporation were held on the 4th, the counting of votes will be held at 8 am today. As the BJP has been in power since 2007, polls have revealed that the Aam Aadmi Party may win this election. Due to this, there is a tough competition between BJP and Aam Aadmi Party in the Delhi Municipal Corporation elections.