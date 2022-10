“மிஷன் 2024”.. பாஜக களமிறக்கும் “சாணக்கியர்”! 3 மாநிலங்களுக்கு “டார்கெட்” - மலருமா “தாமரை”?

Delhi

டெல்லி: 2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு தயாராகி வரும் பாஜக, கடந்த முறை குறைவான எம்.பி. இடங்களை வென்ற மேற்கு வங்கம், ஒடிசா, தெலுங்கானா ஆகிய 3 மாநிலங்களில் கட்சியை வளர்க்க, பாஜக தேசிய பொதுச்செயலாளர் சுனில் பன்சாலை களமிறக்கி இருக்கிறது.

மத்தியில் ஆளும் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதாவின் ஆட்சிகாலம் 2024 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான முன் தயாரிப்பு பணிகளையும் இப்போதே தொடங்கி இருக்கிறது பாஜக.

குறிப்பாக பாஜக இதுவரை வெல்ல முடியாத மாநிலங்களில் எப்படியாவது கொடியை நாட்ட வேண்டும் என பல்வேறு காய்களை நகர்த்தி வருகிறது மேலிடம். தென் மாநிலங்களான ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, கேரளாவில் அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட அக்கட்சி முயல்கிறது.

