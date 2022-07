உதய்பூர் கொலையாளி பாஜகவை சேர்ந்தவரா? காங். வெளியிட்ட பகீர் படங்கள்! பாஜக திட்டவட்டமாக மறுப்பு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உதய்பூரில் டெய்லர் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், இது தொடர்பாகக் காங்கிரஸ் பரபர குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் டெய்லர் கடையை நடத்தி வந்தவர் 48 வயதான கன்ஹையா லால். இவர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சை கருத்துகளைத் தெரிவித்த நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பேஸ்புக்கில் கருத்து பதிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தச் சூழலில் இவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்தச் சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Congress says BJP is the reason behind murder of a tailor in Rajasthan: (உதய்பூர் கொலையாளி பாஜகவைச் சேர்ந்தவர் என்று காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு) BJP deined links with gruesome murder of a tailor in Rajasthan's Udaipur.