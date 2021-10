'கண்காணிப்பில்' முஸ்லீம்கள்; சொத்து வாங்குவது விற்பது கணக்கெடுப்பு: உத்தரகண்ட் பாஜக அரசு நடவடிக்கை

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: முஸ்லீம்களை குறி வைத்து உத்தரகண்ட் மாநில பாஜக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

முஸ்லீம்களிடையே மக்கள் தொகை அதிகரிப்பதாக கூறி, அவற்றை கண்காணிக்க மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது, மாநில அரசு என்பது உள்ளிட்ட சில நடவடிக்கைகள்தான் இதற்கு முக்கிய காரணம்.

கடந்த மாதம் 24ம் தேதி மாநில அரசு அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும், போலீஸ் எஸ்பிகளுக்கு ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தது. அந்த உத்தரவின்படி, பிற பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் யாராவது அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருந்தால் அடையாளம் காண உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. "ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினர்" மத்தியில் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறது. இதனால் மத பிரச்சினைகள் ஏற்படுகிறது. இதை சரி செய்ய கமிட்டிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

The measures taken by the BJP government in Uttarakhand to target Muslims have caused controversy. As the election approaches the BJP government is targeting a community and the BJP is unable to tell the people the achievements. Because they did nothing. So they stir up the religious issue. Why has it taken them four and a half years to raise this issue? Thus Congress has questioned.