வாயை மூடி பேசவும்..! வம்பை விலை கொடுத்து வாங்கிய நுபுர்! சர்ச்சை ‘தலை’களுக்கு வாய்பூட்டு போட்ட பாஜக!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நபிகள் நாயகம் பற்றிய பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மாவின் கருத்துக்களால் பாஜகவுக்கு சர்வதேச அளவில் நெருக்கடி மற்றும் பின்னடைவை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், செய்தித் தொடர்பாளர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் பேச புதிய கட்டுப்பாடுகளை பாஜக தலைமை விதித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாஜகவின் செய்தித் தொடர்பாளரான நூபுர் சர்மா கியான்வாபி மசூதி சர்ச்சை தொடர்பான தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போது நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய விதத்தில் பேசினார்.

அதனையடுத்து தொழிலதிபர் நவீன் குமார் ஜிண்டாலும் அதேபோன்றதொரு சர்ச்சைக் கருத்தை ட்விட்டரில் வெளியிட்டு பின்னர் நீக்கினர். இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் கண்டித்து கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் கண்டன ஊர்வலம் நடந்தது.

