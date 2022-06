ஜனாதிபதி தேர்தல் ரேஸ்! முன்னணியில் திரௌபதி முர்மு! இத்தனை லட்சம் வாக்குகள் இவருக்கு இருக்கா?

Delhi

டெல்லி : தற்போதைய சூழல் படி பாஜக சார்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள திரௌபதி முர்முவுக்கே ஆதரவும், வெற்றி வாய்ப்பும் இருப்பதாக தகவல்கள் உலா வருகின்றன. மேலும் தற்போது பிஜு ஜனதா தளம், பாமக, ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி ஆகியவை ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், திரவுபதி முர்மு வெற்றி வாய்ப்பில் முன்னணியில் இருக்கிறார்.

இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம்நாத் கோவிந்த்தின் பதவிக்காலம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில் குடியரசு தலைவர் தேர்தலுக்கான தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

பலகட்ட ஆலோசனைகள் இழுபறிக்கு பிறகு, எதிர்க்கட்சிகளின் பொதுவேட்பாளராக பாஜகவிலிருந்து விலகி திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்த யஷ்வந்த் சின்கா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். தேர்தலில் போட்டியிடும் வகையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து நேற்றுமுன் தினம் யஷ்வந்த் சின்ஹா விலகினார்.

