’ஆப்ரேசன் லோட்டஸ் 144’ 2024 தேர்தலில் பாஜக போடும் ‘மாஸ்டர் ப்ளான்’! மொத்தமாய் களமிறங்கும் சீனியர்கள்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : வருகிற மக்களவை தேர்தலில் மூன்றாவது முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சியமைக்கும் முனைப்பில் இருக்கும் பாஜக, கடந்த எதிர்கட்சிகள் மற்றும் முக்கிய தலைவர்களிடம் இருக்கும் தொகுதிகளை கைப்பற்ற 'சிறப்பு மக்களவை தொகுதிகள் 144' என்ற திட்டத்தோடு அணுக பாஜக தலைமை 40 மத்திய அமைச்சர்களை களமிறக்கவும் முடிவு செய்திருக்கிறது.

வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த போது ஆட்சியைப் பிடித்த காங்கிரஸ் கட்சி அதன்பிறகு மன்மோகன் சிங் தலைமையில் 10 ஆண்டு காலம் ஆட்சி நடத்தியது. அதன் பிறகு குஜராத் முதல்வராக இருந்த நரேந்திர மோடியை முன்னிறுத்தி தேர்தலை சந்தித்து ஆட்சியைப் பிடித்தது.

அதன் பிறகு நடந்த 17வது மக்களவைத் தேர்தலையும் பாஜக தனி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியைப் பிடித்ததோடு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இரண்டாவது முறையாக பிரதமராக பதவி ஏற்று கொண்டார். வேலூர் தொகுதியில் பண பட்டுவாடா புகார் காரணமாக தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில் நாடு முழுவதும் 542 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது.

DMK General Council Live: லோக்சபா தேர்தலில் 40 தொகுதிகளிலும் திமுக வெல்லும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

The BJP, which is aiming to form the government for the third consecutive term in the upcoming Lok Sabha elections, has decided to field 40 central ministers to approach the 'Special Lok Sabha Constituencies 144' program to capture the seats held by the previous opposition parties and prominent leaders.