40 ஆண்டுகள்..சாதாரண தொண்டர் டூ கேபினெட் அமைச்சர்.. சிலிர்க்க வைக்கும் கிஷன் ரெட்டியின் அரசியல் பயணம்

டெல்லி: 1980களில் ஜனதா கட்சியில் சாதாரண தொண்டராகச் சேர்ந்த ஜி கிஷன் ரெட்டி தற்போது மோடி அமைச்சரவையில் கேபினெட் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜி கிஷன் ரெட்டி என்ற இவரது முழு பெயர் கங்காபுரம் கிஷன் ரெட்டி. இவர் கடந்த 1980களில் ஜனதா கட்சியில் சாதாரண தொண்டராகத் தன்னை தானே இணைத்துக் கொண்டார். அதன் பிறகுத் தனது உழைப்பின் மூலம் படிப்படியாகக் கட்சியில் உயர்ந்தார்.

1980களிலேயே ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் பாரதீய ஜனதா யுவ மோர்ச்சாவின் மாநிலப் பொருளாளராக ஆனார். 2002 முதல் 2005 வரை, பாரதீய ஜனதா யுவ மோர்ச்சாவின் தேசியத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

2004ஆம் ஆண்டு ஹிமாயத்நகர் தொகுதியிலிருந்து எம்.எல்.ஏ.வாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அப்போது பாஜகவின் சட்டசபை தலைவராகவும் கிஷான் ரெட்டி செயல்பட்டார். மேலும், தனித் தெலங்கானா கோரிக்கையை வலியுறுத்திப் போராடியவர்களில் இவரும் முக்கியமானவர்.

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு 22 நாட்கள் தெலுங்கானா 'போரு யாத்திரை' என்ற ஒன்றை நடத்தினார். அப்போது சுமார் 3,500 கிலோமீட்டர் பயணித்து, 986 கிராமங்கள், 88 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலிருந்த மக்களைச் சந்தித்துத் தனி தெலுங்கான கோரிக்கைக்கு ஆதரவு திரட்டினார்.

2019ஆம் ஆண்டு செகந்திராபாத் மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற இவருக்கு, உள் துறை இணை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளில் தற்போது இவர் கேபினெட் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Reddy began his political career as a youth worker in the Janata Party in 1980. Gangapuram Kishan Reddy is currently the Minister of State for Home Affairs and also an MP representing Secunderabad.