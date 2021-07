எப்போது மாஸ் காட்டும் ராஜ்நாத் சிங்.. மோடி அமைச்சரவையில் இருக்கும் ஒரே வாஜ்பாய் காலத்து அமைச்சர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த 1998-2004 காலகட்டத்தில் அமைச்சராக இருந்தவர்களில் ராஜ்நாத் சிங் மட்டுமே தற்போது பிரதமர் மோடியின் அமைச்சரவையிலும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

பிரதமர் மோடியின் அமைச்சரவை நேற்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த எல் முருகன் உள்ளிட்ட 43 பேர் புதிதாக அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்.

மோடி அமைச்சரவையில் 4 இடங்கள்- சாதித்தது ஜேடியூ.. கர்நாடகா பாஜக எம்.பி ஷோபா உட்பட 4 பேருக்கும் இடம்!

கடந்த 2018இல் மோடி இரண்டாவது முறையாகப் பிரதமராகப் பதவியேற்ற பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் முதல் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் இதுதான். அடுத்த வரவிருக்கும் தேர்தல்களையும் கருத்தில் கொண்டே அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Rajnath Singh is the only minister to serve both in Vajpayee and Modi govt. Rajnath Singh managed to retain his position as Union Defence Minister in Modi 2.0 cabinet.