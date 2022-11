நபிகள் நாயகம் அவதூறு.. பாஜகவில் நீக்கப்பட்ட நவீன்! வழக்குகளை டெல்லிக்கு மாற்ற உச்சநீதிமன்றம் ஆர்டர்

Delhi

டெல்லி: நபிகள் நாயகம் மீது அவதூறாக கருத்து தெரிவித்ததற்காக நுபுர் ஷர்மாவுடன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பாஜக நிர்வாகி நவீன் குமார் மீதான வழக்குகளை டெல்லி காவல்துறைக்கு மாற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.

பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா மற்றும் பாஜக முன்னாள் ஊடகப்பிரிவு தலைவராக இருந்த நவீன் குமார் ஜிண்டால் ஆகியோர் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுக்களுக்கு பெயர் பெற்றவர்கள்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நடைபெற்ற தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நடைபெற்ற விவாத நிகழ்ச்சியில் நுபுர் ஷர்மா கலந்துகொண்டு இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளானது.

நபிகள் அவதூறு- நுபுர் சர்மாவை கைது செய்ய உத்தரவிட கோரும் மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு

