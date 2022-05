தொண்டு நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு நன்கொடை.. சென்னை உட்பட 40 இடங்களில் சிபிஐ அதிரடி ரெய்டு!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தொண்டு நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து நன்கொடை பெறுவதில் முறைகேடு உள்ளதாகப் புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், இதில் சிபிஐ முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள தொண்டு நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து நன்கொடை பெற வேண்டும் என்றால் அவை மத்திய அரசின் விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றி இதற்கான உரிமத்தைப் பெற வேண்டும்.

ஈரோட்டில் நின்று சவால் விட்ட வாசன்..

அப்படி விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றாத தொண்டு நிறுவனங்கள் மீது மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Central Bureau of Investigation (CBI) said it raids more than 40 locations on foreign funding rules: (நாடு முழுவதும் உள்ள தொண்டு நிறுவனங்களில் சிபிஐ அதிரடி சோதனை) Ten people, including five government officials, have been arrested for taking bribe on violation of foreign funding rules.