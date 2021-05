'டூல்கிட்' சர்ச்சை.. மத்திய அரசை வெறுப்பேற்றிய ஒரு வார்த்தை.. டுவிட்டருக்கு எதிராக மீண்டும் ஆவேசம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மத்திய அரசு எதிர்க்கட்சிகள் இடையே டூல்கிட் சர்ச்சை மீண்டும் வெடித்துள்ளது. டுவிட்டர் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு மீண்டும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை போட்டு தாக்கி வருகிறது. தினமும் 3,00,000-க்கும் அதிகமான பாதிப்புகளும், 3,000-க்கு மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் மக்களை அச்சுறுத்தி வருகின்றன.

காஷ்மீரில்..120 வயதில் தடுப்பூசி போட்டு ..கிராமத்தை ஊக்கப்படுத்திய பாட்டி..ராணுவ தளபதி கவுரவித்தார்!

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று இந்தளவுக்கு வீரியமாக பரவ பிரதமர் மோடியின் தவறான நிர்வாகமும் மெத்தனமே காரணம் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

English summary

The toolkit controversy has erupted again between the federal government and the opposition. The federal government has again condemned Twitter