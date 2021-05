பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் 4 கோடி கோவேக்சின் தடுப்பூசிகள் மாயமா? மத்திய அரசு விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: பாரத் பயோடெக் நிறுவனத்தின் 4 கோடி கோவேக்சின் தடுப்பூசிகள் மாயமானதாக வெளியான செய்திகள் குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

பாரத் பயோடெக்கின் கோவேக்சின் தடுப்பூசி 2.1 கோடி பேருக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. பாரத் பயோடெக், மத்திய அரசு அறிக்கைகள் அடிப்படையில் 6 கோடி கோவேக்சின் தடுப்பூச்சிகள் மக்களுக்கு சென்றடைந்திருக்க வேண்டும்.

கோவாக்சின் கையிருப்பு 6 கோடி டோஸ்.. மக்களுக்கு போட்டது 2 கோடி.. மற்றவை எங்கே போனது? பரபர டேட்டா

தற்போதைய புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் சுமார் 4 கோடி கோவேக்சின் தடுப்பூசிகள் எங்கே என்கிற கேள்வி எழுந்தது. இது தொடர்பாக மத்திய அரசு நேற்று அளித்த விளக்கம்:

The Centre govt said that " Bharat Biotech has supplied 2,76,66,860 vaccine doses to Govt. of India. Out of these, 2,20,89,880 doses including wastage, have been consumed by all the States/ UTs in the ongoing COVID-19 Vaccination drive."