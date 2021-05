இதப்பாருங்க.. ரெம்டெசிவிர் உற்பத்தி தேவையைவிட கூடிப்போச்சு! மாநில ஒதுக்கீடை ரத்து செய்த மத்திய அரசு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ரெம்டெசிவிர் மருந்து உற்பத்தி தேவையை விட அதிகரித்துள்ளதால், மாநில அரசுகளுக்கு ரெம்டெசிவிர் மருந்துகளை ஒதுக்குவதை நிறுத்துவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

நாடு முழுக்க கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இன்று காலை நிலவரப்படி, 1.73 லட்சம் கொரோனா நோய் தொற்று பதிவு செய்யப்பட்டது. 45 நாட்களில் இதுதான் குறைவான அளவாகும்.

இந்த நிலையில், நாட்டில் ரெம்டெசிவிர் மருந்து உற்பத்தி 10 மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய ரசாயனத் துறை இணை அமைச்சர் மன்சுக் மந்தாவியா தெரிவித்துள்ளார்.

The Centre on Saturday said as the production of Remdesivir has surpassed the demand, the Centre will now discontinue the central allocation to states.