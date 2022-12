அத்துமீறும் சீனா.. சுயலாபத்துக்காக நாட்டை சீர்குலைக்கும் பிரதமர் மோடி.. காங்கிரஸ் மேஜர் ‛அட்டாக்’

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனா உடனான எல்லை பிரச்சனையில் சுயலாபத்துக்காக பிரதமர் மோடி நாட்டை சீர்குலைக்கிறார் என 5 கேள்விகளுடன் காங்கிரஸ் கட்சி அட்டாக் செய்துள்ளார்.

இந்தியா-சீனா இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக எல்லை பிரச்சனை உள்ளது. லடாக், அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள இந்திய பகுதிகளுக்கு சீனா உரிமை கொண்டாடி வருகிறது.

கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலுக்கு பிறகு 2 ஆண்டுகள் அமைதி நிலவிய நிலையில் கடந்த 9ம் தேதிஅருணாச்சல பிரதேச எல்லையில், சீன ராணுவம் மீண்டும் அத்துமீறியது. இதையடுத்து இந்திய ராணுவம் சார்பில் சீனாவுக்கு உரிய பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது.

English summary

The Congress party attacked with 5 questions saying that Prime Minister Modi is destabilizing the country for self-interest in the border issue with China.