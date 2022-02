உக்ரைனுக்கு உதவும் பிரிட்டன்.. கோப்ரா வாரியர் பயிற்சிக்கு வரமாட்டோம்! அறிவித்த "ரஷ்ய நண்பன்" இந்தியா

Delhi

டெல்லி : இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் கோப்ரா வாரியர் 2022 என்ற விமானப்படை கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்திய விமானப்படை பங்கேற்காது என்று இந்தியா அறிவித்துள்ளது.

இங்கிலாந்தில் வட்டிங்டன் நகரில் அடுத்த மாதம் 6-ம் தேதி முதல் 27-ம் தேதி வரை பன்னாட்டு விமான பயிற்சி நடைபெறுகிறது. அதற்கு 'கோப்ரா வாரியர்' என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பயிற்சியில், இந்திய விமானப்படையும் பங்கேற்கும் என்றும், அதில் இலகுரக போர் விமானமான தேஜஸ் விமானங்கள் 5 அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் இந்தியா தெரிவித்திருந்தது.

English summary

India has announced that it will not participate in the Cobra Warrior 2022 Air Force Joint Exercise in the UK.